В Казани дизайнеры из Unika и Bezhko рассказали о модных тенденциях

Мероприятие проходило в канун Нового года в мастерских дизайнерского дома Веры Беловой и объединило около 50 человек.
Ведущий дизайнер Unika Сергей Гравчиков рассказал о методах проектирования и подходах к предметному дизайну в компании, поделился тем, как пройти путь от эскиза до воплощения идеи, сохранив первоначальный замысел.
Одной из новинок бренда Unika стала ткань на 75% состоящая из переработанного пластика и гипоаллергенное покрытие массива, сохраняющее его первозданный внешний вид на натуральной основе.
Гости оценили ряд продуктов компании, ощутили комфорт и убедились в высоком качестве мебели российского бренда.
В формате дискуссии были освещены особенности интеграции предметов в пространстве и их влияние на интерьерные тренды.
Фото: Собака.ru
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