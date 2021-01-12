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В Казани дизайнеры из Unika и Bezhko рассказали о модных тенденциях

Мероприятие проходило в канун Нового года в мастерских дизайнерского дома Веры Беловой и объединило около 50 человек.

Ведущий дизайнер Unika Сергей Гравчиков рассказал о методах проектирования и подходах к предметному дизайну в компании, поделился тем, как пройти путь от эскиза до воплощения идеи, сохранив первоначальный замысел.

  • Собака.ru
  • Собака.ru
  • Собака.ru
  • Собака.ru

Одной из новинок бренда Unika стала ткань на 75% состоящая из переработанного пластика и гипоаллергенное покрытие массива, сохраняющее его первозданный внешний вид на натуральной основе.

Гости оценили ряд продуктов компании, ощутили комфорт и убедились в высоком качестве мебели российского бренда.

  • Собака.ru
  • Собака.ru
  • Собака.ru
  • Собака.ru
  • Собака.ru

В формате дискуссии были освещены особенности интеграции предметов в пространстве и их влияние на интерьерные тренды.

  • Собака.ru
  • Собака.ru
  • Собака.ru
  • Собака.ru
  • Собака.ru
  • Собака.ru

Фото: Собака.ru

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