В Казани дизайнеры из Unika и Bezhko рассказали о модных тенденциях

Мероприятие проходило в канун Нового года в мастерских дизайнерского дома Веры Беловой и объединило около 50 человек.

Ведущий дизайнер Unika Сергей Гравчиков рассказал о методах проектирования и подходах к предметному дизайну в компании, поделился тем, как пройти путь от эскиза до воплощения идеи, сохранив первоначальный замысел.