Приехать в Санкт-Петербург, чтобы под парусом прогуляться по Неве и Финскому заливу

Что может быть прекрасней прогулки под парусами наполненными ветром, в городе, где есть море и своя Академия парусного спорта.

Академия была основана еще в 2012 году яхт-клубом Санкт-Петербурга при поддержке ПАО «Газпром». Тогда же была создана серия регат «Оптимисты Северной столицы», которая в разы увеличила число детей занимающихся парусным спортом.

Регата стала достоянием всего города. И сейчас она собирает почти двести спортсменов со всей страны.

Академия парусного спорта – одна из лучших парусный школ Восточной Европы. Сегодня в ней обучается более 400 спортсменов – они проходят путь от начинающих яхтсменов до участников чемпионатов мира и Европы и Олимпийских игр. Работа ведется на базе Яхт-клуба Санкт-Петербурга.

Спортсмены Академии – многократные победители и призеры национальных первенств и чемпионатов. Так, выпускница Академии Елена Калинина завоевала золото чемпионата мира (2015) и Европы (2014-16), а также бронзу Всемирных пляжных игр (2019) в дисциплине «кайтбординг». Спортсмен Академии парусного спорта Сергей Комиссаров участвовал в Олимпийских играх 2016 года в классе «Лазер-стандарт» и завоевал лицензию для участия в Олимпиаде-2020.

В 2020 году в состав сборной России в разных возрастах вошли 22 спортсмена Академии. Пять из них входят в основной состав главной команды страны.

Обучение новичков в Академии парусного спорта начинается с класса «Оптимист» — самый массовый детский класс в мире. Ребята, мечтающие стать профессиональными яхтсменами, начинают свой путь в парусном спорте именно с этого класса.

Сейчас, в зимний период, спортсмены активно занимаются ОФП, СФП и теорией, чтобы потом вновь пойти под парусами.

Яхт-клуб Санкт-Петербурга находится по адресу: пос. Лахта,. ул. Береговая, дом 19, литера А.