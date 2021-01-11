Казань вошла в топ-5 городов России по качеству жизни

Финансовый университет при Правительстве РФ провел заключительное исследование качества жизни в городах с населением более 250 тыс. человек за 2020 год. Оценка качества жизни по городам страны основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни.

Казань идет в списке лучших городов по качеству жизни следом за Москвой, Санкт-Петербургом, Грозным и Калугой.

Также в итоговом исследовании были отмечены Набережные Челны - в числе городов с лучшими дорогами и дорожным хозяйством (включая дорожную полицию и общественный транспорт), а также с самой низкой вероятностью попасть в «пробку» и ДТП. Вместе с татарстанским городом в пятерку вошли Грозный, Калуга, Волжский, Саранск.