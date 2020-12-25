Идеи для изысканных подарков

Получать подарки приятно. А дарить их еще приятней! Перед вами подборка оригинальных решений, которые можно найти в Казани.

В бутиках Энотека S в преддверии 2021 года собрали готовые решения на любой вкус и бюджет.

В Энотека S большой выбор вина и качественного крепкого алкоголя. Также в наличии всегда гастрономия и деликатесы, аксессуары и бокалы - отличное дополнение!





Есть сертификаты номиналом 500, 1000, 3000, 5000 и 10000 руб. Подарочными картами, оформленными в красивой винной тематике можно воспользоваться при покупке вина или крепкого алкоголя, аксессуаров, гастрономии и книг. Воспользоваться сертификатом можно и в гастрономическом кафе бутика.

Подарки для души - травяные чаи от семейной мастерской «Бакча»

Каждая травинка, ягодка, веточка для нашего чая отобраны, собраны и высушены вручную. В составе только цельный лист.

Травы из экологически чистых районов нашей республики. А еще в нашей мастерской вы найдете уютные и полезные подарки и мастер классы.

«Галерея вин»

В бутиках «Галерея вин» можно приобрести подарочные сертификаты номиналом 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 рублей. Срок действия подарочного сертификата 1 год.

Контакты: +7 927 402-20-77.