В Казани зажгли новогоднюю иллюминацию

К Новому году в столице Татарстана неоновыми огнями засияют более 30 улиц и площадей.

В этом году главную пешеходную улицу Баумана украсили уже полюбившиеся казанцам итальянские световые инсталляции Festi. Такое же оформление будет и в парке «Черное озеро».

Новогодними огнями уже сверкают 16 парков Казани – парк имени Горького, Горкинско-Ометьевский лес, «Крылья Советов», сад Аксенова и другие.

Главная елка города по традиции расположилась у Центра семьи «Казан». 35 метровую красавицу со светодинамическим оформлением и анимированным куполом для проведения светомузыкального шоу украсят 78 тысяч гирлянд.