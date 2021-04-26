В Белгороде прошла встреча «Портрет абьюзера. Юридические вопросы»

В последнее время, с развитием цифравизации общества, практический каждый человек имеет свои страницы в социальных сетях.

Социальные сети настолько плотно вошли в нашу жизнь, что многие стали не только использовать их для общения, для некоторых ведение странички в социальных сетях стали средством зарабатывания денег. Появилось больше медийных и известных персон, так называемых блогеров. И чем больше человек становиться популярнее и известнее, тем больше у него появляется поклонников и фанатов. Есть у этой ситуации и обратная сторона медали – неадекватные фанаты и поклонники. Таких людей называют – абьюзеры.

Тема абьюзеров на сегодняшний день становится все более актуальна, поскольку с этой проблемой сталкивается все большее и большее количество людей, которых начинают преследовать абьюзеры. Жертвы абьюзера, столкнувшиеся с данной проблемой, зачастую не знают как себя вести и как правильно реагировать, в сложившихся обстоятельствах.

10 апреля 2021 года в городе Белгороде состоялась встреча доктора медицинских наук психиатра Андрея Мингазова и юриста, эксперта первого канала, юриста года 2020 Александра Штанько на тему: портрет абьюзера; юридические вопросы.

На этой встрече были рассмотрены вопросы касающиеся психотипов и видов абьюзеров, методы реагирования на каждый из этих видов, а так же правовые методы борьбы с абьюзерами.

Специальным гостем мероприятия стала самый титулованный адвокат страны Ирина Калинина, которая прилетела в арт-резиденцию в Белгород, на вертолете прямо из Москвы, который приземлился в самом начале мероприятия на территории особняка арт-резиденции.

Ирина Калинина много лет занимается проблемой абьюзинга, и на встрече с гостями мероприятия она поделилась кейсами работы с жертвами абьюзига.

Мероприятие получило большой отклик, как среди посетителей самого форума, а так же среди зрителей прямой трансляции и записи мероприятия среди не только городов России, но и таких стран, как Америка и Франция!