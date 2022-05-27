В российский прокат выходит художественный фильм «VНУК»

Связь поколений: прошлое, настоящее и будущее ярко переплетаются в фильме «VНУК». Юра - максималист по характеру, отслуживший в спецназе, успешно примерил на себя роль хип-хоп артиста, убеждённого в том, что мир можно изменить текстами в свои треках. Но именно в тот момент, когда мы начинаем верить в правильность и неуязвимость героя, для него начинаются настоящие испытания. Юра узнаёт, что его дедушка в больнице из-за того, что увидел своего врага времён Великой Отечественной войны в репортаже из Латвии о параде в честь СС. Теперь герой ни на минуту не сомневается, что именно он должен восстановить справедливость и устроить встречу деда с унтерштурмфюрером СС Альфредом Вебером. Для этого ему снова приходится перейти от слов к делу. Разбитые кулаки, автомобили и сердце героя - и это ещё не все, с чем ему придётся столкнуться по дороге в Европу.