Нина Стрижова и Светлана Ломоносова двадцать пять лет поют дуэтом душа в душу

«Графини Вишни» — ласково называют их друзья и коллеги из Белгородской филармонии
Двадцать пять лет — внушительный отрезок времени. Расскажите, как зародился ваш союз?
Нина: С раннего детства я слушала, как мама поет дуэтом со своей подругой. Пожалуй, это и заложило крепкую основу и, забегая вперед, отмечу, что некоторые песни из тех времен вошли и в наш со Светой репертуар. Поступив в училище, я сразу начала петь дуэтом. У меня низкий голос, а девочек с высокими голосами было больше, что давало мне большой выбор для идеального сочетания голосов в дуэте. Когда приехала в Белгород и услышала Свету — все сразу стало на свои места. Не было долгих спевок и утомительных притираний, мы попробовали и сразу запели душа в душу. (Улыбается).
Светлана: Наш союз — это легкость во взаимодействии и абсолютное взаимопонимание. Если бы это давалось с трудом, через тернии — в таких условиях продержаться целых двадцать пять лет просто невозможно. Это же ни много ни мало — четверть века. (Улыбается).
Нина: В филармонии до сих пор не все знают, кто из нас Нина, а кто Света. (Смеется). Нас ведь всегда объявляют вместе, и на сцене мы всегда вместе.
Светлана: За эти годы мы стали как сестры. Нас зовут — «Графини Вишни». (Смеется). Нам так это нравится.
Наверняка за вашими плечами много совместных гастролей и выступлений. Поделитесь самыми яркими и эмоциональными.
Светлана: Как чаще всего бывает, самая яркая поездка — первая. Это было выступление на фестивале в Словакии в 1997 году. Мы пели с концертмейстером Ириной Соколовой, там царила невероятно воодушевляющая атмосфера, которая запомнилась на всю жизнь. На конкурсе в Болгарии мы получили свою первую премию в 2005 году. А нашу первую победу мы разделили на троих! С нами была Людмила Петрова, наш концертмейстер и заслуженная артистка РФ. Это были тоже теплые незабываемые воспоминания и признание на высоком международном уровне.
Нина: Гастроли по России тоже подарили много приятных воспоминаний. Три раза мы ездили на фестиваль «Северная Пальмира» в Санкт-Петербург, были на фестивале «Красная гвоздика» в Иваново. В том году нам выпала честь выступать с Олегом Погудиным в Курске и в Белгороде, мы были в восторге!
Какие творческие планы ждут реализации в будущем?
Светлана: Мы просто хотим продолжать! Концерт в честь двадцатипятилетия нас так сильно зарядил. Запал еще есть и сил полно. (Улыбается).
Нина: С каждым годом песни исполняются по-новому, опыт дает о себе знать, и вокальные мелодии глубже и интереснее раскрываются в исполнении. Послушали другой музыки, пообщались с концертмейстером, и все зазвучало в новых красках. Очень хочется выступить с программой этого концерта в области, хотя бы три-четыре города.
Текст: Илья Горгиладзе
Фото из архива пресс-службы филармонии
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