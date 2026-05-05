ВСТРЕЧА С КРАСНОЯРСКИМИ УЧАСТНИКАМИ ШОУ «ТИТАНЫ»

Накануне в центре «Гагарин» состоялась встреча со звездами одного из самых масштабных спортивных шоу на российском телевидении. Речь о проекте «Титаны» от канала ТНТ. На встречу пришли именитые спортсмены Красноярска. Среди них оказались участники шоу разных сезонов. Кто-то снимался в первом сезоне, кто-то во втором, а кто-то в третьем. Также присутствовали участники продолжения проекта под названием «Титаны. Битва сезонов».
Армрестлер Артем Гришин. Он является заслуженным мастером спорта и многократным победителем и призером чемпионатов мира. Кроме того, Гришин добивался успеха на соревнованиях в Европе и в России. Спортсмен стал полуфиналистом третьего сезона «Титанов» и участником «Битвы сезонов».
Другой участник встречи — Виталий Лалетин. Это чемпион мира по армрестлингу и один из самых мощных и ловких «тяжей» проекта. Лалетин участвовал во втором сезоне «Титанов».
Также на встрече присутствовал Александр Третьяков. Он первый и единственный в истории российского скелетона олимпийский чемпион. Третьяков к тому же победил на проекте титулованного бойца ММА. Спортсмен тоже участвовал во втором сезоне.
Заслуженный мастер спорта России по скелетону Станислав Лебедев также пришел на встречу. Лебедев — один из самых молодых участников шоу и выступал во втором сезоне.
Наконец, среди пришедших был Арсений Жуйков. Жуйков является «первопроходцем проекта» и его полуфиналистом. Он тяжелоатлет и призер чемпионата мира по функциональному многоборью. Жуйков участвовал в первом сезоне «Титанов».
Во время мероприятия зрители увидели яркие эпизоды со съемок шоу, главными героями которых стали «титаны» из Красноярска. А после просмотра в теплой дружеской атмосфере обсудили увиденное с каждым из атлетов в ходе открытого интервью. О том, как изменилась жизнь после участия в первом сезоне «Титанов», рассказал Арсений Жуйков.
«Думаю, моя жизнь во многом изменилась, и, конечно же, в лучшую сторону. Я стал более собранным, узнал о своих слабых сторонах, исходя из тех испытаний, которые были на съемках, и постарался их “подтянуть”. Может быть, какая-то магия случилась, но именно после того, как прошли съемки первого сезона, стало получаться продвигаться в своем виде спорта. Например, мне удалось посетить чемпионат мира по функциональному многоборью и занять там призовое место. Появилось больше медалей в “копилке”», – отметил он.
Еще один именитый спортсмен, чемпион мира по армрестлингу Виталий Лалетин, признался, что после участия в «Титанах» количество его поклонников в разы увеличилось.
«Очень много людей стало узнавать. Особенно, когда прошли все серии. Бывало, что подходили и спрашивали: “Вы же из «Титанов», да? А каким видом спорта занимаетесь?”. Так что раньше узнавали по спорту, а теперь и по шоу. У меня были соревнования в Вене, там вообще все кричали: “«Титаны»!, «Титаны»!”, было очень приятно», – поделился Виталий.
На вопрос о том, как баловали себя спортсмены после съемок, армрестлер Артем Гришин рассказал, что лично для него стало главной наградой.
«Лучшая награда – это сон и как можно больше дней на восстановление», – ответил он.
Зрителей также интересовал вопрос для Александра Третьякова – не желает ли он попробовать себя в таком виде спорта, как ММА, после яркой победы над бойцом Сергеем Конором во втором сезоне «Титанов». Оказалось, что за плечами олимпийского чемпиона по скелетону небольшой опыт в подобных видах спорта имелся и до участия в проекте.
«У нас в скелетоне в сборной России был тренер по профилю единоборств, он нас как раз нас натаскивал, мы много тренировались, в каком-то роде мне это было знакомо», – удивил зрителей Третьяков.
Также он поделился тем, каково это побеждать, когда тебя «списали со счетов», ведь именно в схватке с Конором в него особо никто не верил.
«У меня большой опыт, в том числе на международных соревнованиях, поэтому ты вообще не думаешь, верит ли кто-то в тебя или не верит, просто идешь к своей цели. Со временем привыкаешь выступать в разных условиях, даже когда, условно, трибуны болеют не за тебя», – прокомментировал он.
Его коллега, мастер спорта России по скелетону Станислав Лебедев, рассказал о разнице в возрасте между ним и другими участниками шоу.
«Самым интересным для меня стало не то, что я один из самых молодых участников, об этом я уже потом узнал. Меня поразило, сколько лет “папе титанов” [Александру Яшанькину] - 72 года! У нас разница в возрасте 50 лет!», – подметил Лебедев.
В завершении открытого диалога атлеты ответили на вопрос, что для них – быть «титаном».
«Быть “титаном” – это прежде всего быть собой. Быть искренним с людьми, честным, открытым и справедливым. Показывать на своем примере, что можно быть хорошим и атлетом, и человеком, и семьянином. И быть членом большой семьи, которая образовалась на протяжении четырех сезонов. Быть “титаном” – это гордо!», – сказал Арсений Жуйков.
«Для меня быть “титаном” – это никогда не сдаваться, всегда идти к своей цели и все начинания доводить до конца, несмотря ни на что», – добавил Станислав Лебедев.
«Быть “титаном” – это круто! Интересно, весело и временами тяжело. Попробовал себя в новых областях, посоревновался с олимпийскими чемпионами и именитыми спортсменами в других видах спорта. Это всегда будет вспоминаться, это на всю жизнь», – отметил Александр Третьяков.
«Быть “титаном” – это история. Это пробовать свои силы и испытывать свое тяжелое тело в легком деле», – добавил Виталий Лалетин.
«”Титаны” – это, действительно, история – для каждого своя. Это большая ответственность, потому что когда ты становишься “титаном”, на тебя смотрит огромное количество людей, и если в тебе есть какие-то изъяны, они обязательно раскроются. Если ты по-настоящему достойный спортсмен, достойный человек, достойный семьянин, зрители также это увидят и оценят», – резюмировал Артем Гришин.
