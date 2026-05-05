ВСТРЕЧА С КРАСНОЯРСКИМИ УЧАСТНИКАМИ ШОУ «ТИТАНЫ»

Во время мероприятия зрители увидели яркие эпизоды со съемок шоу, главными героями которых стали «титаны» из Красноярска. А после просмотра в теплой дружеской атмосфере обсудили увиденное с каждым из атлетов в ходе открытого интервью. О том, как изменилась жизнь после участия в первом сезоне «Титанов», рассказал Арсений Жуйков.

«Думаю, моя жизнь во многом изменилась, и, конечно же, в лучшую сторону. Я стал более собранным, узнал о своих слабых сторонах, исходя из тех испытаний, которые были на съемках, и постарался их “подтянуть”. Может быть, какая-то магия случилась, но именно после того, как прошли съемки первого сезона, стало получаться продвигаться в своем виде спорта. Например, мне удалось посетить чемпионат мира по функциональному многоборью и занять там призовое место. Появилось больше медалей в “копилке”», – отметил он.

Еще один именитый спортсмен, чемпион мира по армрестлингу Виталий Лалетин, признался, что после участия в «Титанах» количество его поклонников в разы увеличилось.

«Очень много людей стало узнавать. Особенно, когда прошли все серии. Бывало, что подходили и спрашивали: “Вы же из «Титанов», да? А каким видом спорта занимаетесь?”. Так что раньше узнавали по спорту, а теперь и по шоу. У меня были соревнования в Вене, там вообще все кричали: “«Титаны»!, «Титаны»!”, было очень приятно», – поделился Виталий.

На вопрос о том, как баловали себя спортсмены после съемок, армрестлер Артем Гришин рассказал, что лично для него стало главной наградой.

«Лучшая награда – это сон и как можно больше дней на восстановление», – ответил он.

Зрителей также интересовал вопрос для Александра Третьякова – не желает ли он попробовать себя в таком виде спорта, как ММА, после яркой победы над бойцом Сергеем Конором во втором сезоне «Титанов». Оказалось, что за плечами олимпийского чемпиона по скелетону небольшой опыт в подобных видах спорта имелся и до участия в проекте.

«У нас в скелетоне в сборной России был тренер по профилю единоборств, он нас как раз нас натаскивал, мы много тренировались, в каком-то роде мне это было знакомо», – удивил зрителей Третьяков.

Также он поделился тем, каково это побеждать, когда тебя «списали со счетов», ведь именно в схватке с Конором в него особо никто не верил.

«У меня большой опыт, в том числе на международных соревнованиях, поэтому ты вообще не думаешь, верит ли кто-то в тебя или не верит, просто идешь к своей цели. Со временем привыкаешь выступать в разных условиях, даже когда, условно, трибуны болеют не за тебя», – прокомментировал он.

Его коллега, мастер спорта России по скелетону Станислав Лебедев, рассказал о разнице в возрасте между ним и другими участниками шоу.

«Самым интересным для меня стало не то, что я один из самых молодых участников, об этом я уже потом узнал. Меня поразило, сколько лет “папе титанов” [Александру Яшанькину] - 72 года! У нас разница в возрасте 50 лет!», – подметил Лебедев.