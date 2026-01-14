В КРАСНОЯРСКЕ РАСТЁТ НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ЛЕДЯНЫХ ВОЛШЕБНИКОВ

В Красноярске отзвучали последние аккорды фестиваля «Волшебный лёд Сибири» среди молодёжи. С 6 по 11 января тишину зимнего города наполнял не только звонкий мороз, но и упругий скрежет стамесок, с помощью которых десять команд молодых скульпторов вели разговор с льдом.
Высшую ступень пьедестала покорила тувинская команда «Ирбиш» со скульптурой «Мелодия флейты». Их работа — это не просто виртуозно вырезанный из ледяного кристалла мальчик-пастушок на могучем яке. Это целое послание. «Як — это символ жизни в Туве, — делится участник команды Хапылан Субудай. — Мы хотели подарить красноярцам частичку нашей культуры». Им это удалось в полной мере: лёд в их руках зазвучал тихой, чистой мелодией, покорив и строгое жюри, и сердца гостей фестиваля, присудивших работе приз зрительских симпатий.
Второе место отправилось в Хабаровск, к брату и сестре Абдулиным из команды «Подъёлковые». Школьники, продолжающие семейную династию резчиков, создали тёплую, почти осязаемую «Сказку у костра». В их композиции уютно и волшебно сплелись реальность и миф: отец в национальном костюме рассказывает историю сыну, а из языков пламени костра рождаются фантастические существа. Это гимн семейной традиции и силе воображения, способному растопить даже сибирский лёд.
Третьими стали свои, красноярские «Чиппчелинки» — студентки художественного училища Арина Суржикова и Туяна Туман. Их «Тагарский олень», вдохновленный древним искусством, стал мостом между наследием минувших эпох и энергией молодых талантов.
«Этот конкурс — серьёзная творческая заявка и важная ступень для будущих профессионалов», — подчеркнула руководитель городской культуры Любовь Сахарова. И пока эти юные мастера, подарившие городу столько красоты, делятся впечатлениями, эстафету у них уже приняли взрослые виртуозы.
С сегодняшнего дня на Театральной площади и Центральной набережной закипела новая, ещё более масштабная работа. Тридцать профессиональных команд из разных регионов России вступили в шестидневную битву за звание лучших в номинациях «Снег» и «Лёд».
Им предстоит соревноваться в двух направлениях — чеканной «Реалистике» и дерзкой «Абстракции». Фестиваль набирает силу, чтобы достичь своего ледяного апогея 17 января, оставив в памяти горожан след из хрустальных снов и снежных фантазий.
