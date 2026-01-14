В КРАСНОЯРСКЕ РАСТЁТ НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ЛЕДЯНЫХ ВОЛШЕБНИКОВ

В Красноярске отзвучали последние аккорды фестиваля «Волшебный лёд Сибири» среди молодёжи. С 6 по 11 января тишину зимнего города наполнял не только звонкий мороз, но и упругий скрежет стамесок, с помощью которых десять команд молодых скульпторов вели разговор с льдом.

Этот диалог завершился на Театральной площади, где победителям вручили заслуженные награды, но главный приз — признание зрителей и профессионалов — уже получила каждая работа.

Высшую ступень пьедестала покорила тувинская команда «Ирбиш» со скульптурой «Мелодия флейты». Их работа — это не просто виртуозно вырезанный из ледяного кристалла мальчик-пастушок на могучем яке. Это целое послание. «Як — это символ жизни в Туве, — делится участник команды Хапылан Субудай. — Мы хотели подарить красноярцам частичку нашей культуры». Им это удалось в полной мере: лёд в их руках зазвучал тихой, чистой мелодией, покорив и строгое жюри, и сердца гостей фестиваля, присудивших работе приз зрительских симпатий.