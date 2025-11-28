ВОСКРЕШЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ: «БРОДЯЧАЯ СОБАКА» ВОЗВРАЩАЕТСЯ

В самом сердце Красноярска, в уютном подвале на улице Мира, готовится к рождению маленькое чудо. 7 декабря 2025 года театральное объединение «Театром» распахнет двери в параллельную реальность, где стирается грань между прошлым и настоящим. Здесь в рамках уникального музыкально-поэтического спектакля вновь откроет свои двери для избранных легендарное арт-кабаре «Бродячая собака» — сердце богемной жизни Серебряного века.
Это будет не просто постановка, а дерзкий эксперимент, живой организм, сотканный из звуков, слов и импровизаций. Дыхание эпохи ощутится в каждом моменте: страстные строки Есенина, трагический шёпот Блока и оглушительный рёв Маяковского вступят в диалог с музыкой. Но это не будет музейная реконструкция. Цикл Чайковского «Времена года», пропущенный через призму джазовой импровизации, и современный битбокс, ритмом которого бьются сердца сегодняшних горожан, докажут — поэзия вечна. Она не застыла на пожелтевших страницах, а продолжает жить, находить отклик и звучать в самом современном ритме.
Гости спектакля на один вечер станут не зрителями, а полноправными посетителями того самого подвала. Они смогут пожать руку его неутомимому хозяину, Борису Пронину, стать свидетелями жарких творческих споров и триумфальных выступлений гениев. Этот проект раскрывает удивительную истину: страсти, сомнения, радости и трагедии творческой богемы прошлого века были так похожи на наши. Их досуг и их искусство рождались из той же жажды жизни, что движет нами сегодня.
И этот мост будет двусторонним. В перерывах каждый зритель получит шанс подняться на сцену к микрофону и, как это делали гости «Собаки» более ста лет назад, прочитать строки, которые отзываются в его душе.
Это будет не просто спектакль. Это воскрешение духа — шумного, гениального и бесконечно притягательного. Прикоснуться к магии того, что считалось навсегда утраченным, можно будет в декабре. Стоит лишь захватить с собой любимое стихотворение и готовность к чуду.
