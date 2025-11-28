ВОСКРЕШЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ: «БРОДЯЧАЯ СОБАКА» ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Это будет не просто постановка, а дерзкий эксперимент, живой организм, сотканный из звуков, слов и импровизаций. Дыхание эпохи ощутится в каждом моменте: страстные строки Есенина, трагический шёпот Блока и оглушительный рёв Маяковского вступят в диалог с музыкой. Но это не будет музейная реконструкция. Цикл Чайковского «Времена года», пропущенный через призму джазовой импровизации, и современный битбокс, ритмом которого бьются сердца сегодняшних горожан, докажут — поэзия вечна. Она не застыла на пожелтевших страницах, а продолжает жить, находить отклик и звучать в самом современном ритме.