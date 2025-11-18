ЭКОНОМИКА ЦЕННОСТЕЙ: СИБИРСКИЙ ПРОРЫВ

Красноярск вновь стал эпицентром творческой мысли России, приняв юбилейную «Российскую креативную неделю – Сибирь». На пять дней город превратился в площадку для диалога о будущем, где обсудили главный тренд — переход к экономике, основанной на ценностях.
Более 1500 профессионалов из разных сфер и 3000 гостей фестиваля стали участниками этого масштабного события. В пятый раз форум подтвердил статус Красноярского края как «сибирского региона-визионера» — места, где рождаются и воплощаются смелые идеи.
Ключевой темой стала ценностно ориентированная экономика — модель, в которой культура, традиции и технологии создают подлинные конкурентные преимущества.
Александр Новак, заместитель Председателя Правительства РФ, отметил особую энергию Сибири — способность не только генерировать идеи, но и претворять их в реальные проекты.
Сергей Новиков из Управления Президента по общественным проектам провел яркую параллель: если добыча ресурсов — это база, то креативные индустрии — это «смысловой лейбл», который наполняет экономику духовными ценностями и объединяет общество.
Уже есть осязаемые результаты: за пять лет доля креативного сектора в экономике края достигла 4%. Как подчеркнул губернатор Михаил Котюков, речь не о замене промышленности, а о её обогащении. Яркий пример — промышленный дизайн, где инженерная мысль встречается с эстетикой, чтобы создавать не просто технические продукты, а красивые и востребованные решения.
На форуме кипела практическая работа: рождались AI-проекты на хакатоне, мэры учились развивать города через креативные индустрии, а эксперты искали ответ на главный вопрос: как через товары и проекты транслировать российские ценности, укрепляя идентичность региона и социальную сплоченность.
Этот форум вновь доказал: креативная экономика — это не про развлечения, а про смыслы. Кино — не просто зрелище, а музыка — не просто звуки. Это мощная сила, способная формировать будущее, в котором технологии идут рука об руку с традициями, а успех измеряется не только кубометрами, но и новыми смыслами.
Комментарии (0)