ЭКОНОМИКА ЦЕННОСТЕЙ: СИБИРСКИЙ ПРОРЫВ

Более 1500 профессионалов из разных сфер и 3000 гостей фестиваля стали участниками этого масштабного события. В пятый раз форум подтвердил статус Красноярского края как «сибирского региона-визионера» — места, где рождаются и воплощаются смелые идеи.

Ключевой темой стала ценностно ориентированная экономика — модель, в которой культура, традиции и технологии создают подлинные конкурентные преимущества.