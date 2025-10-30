СНЫ, РЕЙВ И ПИОНЕРЫ: КАК КРАСНОЯРСК ОТМЕТИТ НОЧЬ ИСКУССТВ

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» Литературный музей приглашает гостей на уникальную программу, посвященную внутренней крепости и народной мудрости. 3 ноября с 19:00 до 22:00 посетителей ждет погружение в мир традиций и преодоления: на мастер-классах они смогут создать своими руками куклу-мотанку и «Солнце Севера», а на необычной экскурсии «Сильные духом» — исследовать залы музея в полной темноте, вооружившись лишь фонариком. Это путешествие для тех, кто готов искать свет даже в неожиданных местах. (12+)