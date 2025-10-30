СНЫ, РЕЙВ И ПИОНЕРЫ: КАК КРАСНОЯРСК ОТМЕТИТ НОЧЬ ИСКУССТВ

В Красноярске наступает ночь, когда культурные институции сбрасывают привычные одежды. Ночь искусств, приуроченная ко Дню народного единства, в этом году пройдет под девизом «В единстве культур — сила народа». И город готовится доказать это на практике, предложив горожанам отправиться в фантасмагорическое путешествие по музеям и театрам, где стираются границы между эпохами, жанрами и реальностью.
Апофеозом ночи станет событие в Театре оперы и балета им. Хворостовского — «Оперный рейв» (18+). Это не просто концерт, а культурный взрыв, где театральное фойе превратится в клубный танцпол.
Энергия свободы и драйва родится из невероятных сочетаний: классический балет будет парить под биты электронной музыки, оперные арии сплетутся с хаус-ритмами, а диджей и симфонический ансамбль вместе исполнят культовые треки. Завершит этот марафон живой синтез битбокса и оперного вокала — диалог, который мог состояться только в такую ночь.
Пока в оперном бушует рейв, другие площадки предложат свои, не менее увлекательные миры. Где грань между предметом и смыслом? 1 ноября в 20:00 музейный центр «Площадь Мира» приглашает зрителей найти ответ. В эту ночь привычная музейная действительность даст трещину: материальные экспонаты вступят в диалог с нематериальным миром человеческих надежд. Посетителям предстоит стать соавторами, где от их интерпретаций будет зависеть, какая история оживёт. (16+)
Всероссийская акция Ночь искусств в Красноярском художественном музее 3 ноября пройдет в окружении полотен сибирских художников и классиков русского искусства. Ночь искусств «Русский мотив» будет посвящена традиционной русской эстетике. Вместе наблюдаем, как исконные национальные образы, символы и ремесла существуют в современных культурных практиках.
В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» Литературный музей приглашает гостей на уникальную программу, посвященную внутренней крепости и народной мудрости. 3 ноября с 19:00 до 22:00 посетителей ждет погружение в мир традиций и преодоления: на мастер-классах они смогут создать своими руками куклу-мотанку и «Солнце Севера», а на необычной экскурсии «Сильные духом» — исследовать залы музея в полной темноте, вооружившись лишь фонариком. Это путешествие для тех, кто готов искать свет даже в неожиданных местах. (12+)
Красноярская филармония приглашает на мистическую «Ночь искусств». 3 ноября в 21:00 здесь возродят магию старинных «сибирских вечёрок». Гостей ждет погружение в аутентичную русскую традицию — не как в учебнике, а как в живой, дышащей истории. Кульминацией вечера станет ночной концерт-диалог: зажигательный ансамбль «Вечёрки» из Барнаула и мощный хор «Енисеюшка» им. Н.А. Шульпекова сплетут свои голоса в уникальную симфонию народной музыки, которая прозвучит особенно пронзительно в ночной тишине. (16+)
Театр Пушкина приглашает окунуться в блеск эпохи. Во вторник, 4 ноября, в 21:30 здесь состоится «Пушкинский бал». Гостей ждёт путешествие во времени: торжественная красная дорожка, живая музыка в исполнении оркестра и изысканные угощения. Весь вечер будет работать танцевальная площадка, а уникальная интерактивная экспозиция художника Никиты Сазонова добавит происходящему современный художественный взгляд. Это больше, чем вечер — это воплощение духа бала XIX столетия. (16+)
