Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

В КРАСНОЯРСКЕ НАЗОВУТ ЛУЧШИЕ РЕСТОРАНЫ СИБИРИ

23 октября 2025 года в Конгресс-холле Сибирского федерального университета в Красноярске состоится V церемония вручения наград Международной ресторанной премии WHERETOEAT SIBERIA. Мероприятие соберет ведущих представителей гастрономической индустрии региона для определения лучших ресторанов и профессионалов.

Генеральным партнером премии выступает Сбер, что подчеркивает значимость ресторанной сферы для развития туризма и экономики Сибири. Официальным fashion-партнером мероприятия стал ЦУМ.

В рамках торжественного вечера будет оглашен рейтинг 50 лучших ресторанов Сибири и определен главный победитель в номинации «Ресторан года». Также будут вручены награды в специальных номинациях, среди которых «Шеф-повар года», «Сомелье года», «Бар года» и «Шеф-кондитер года». Партнерами номинаций выступили компании «Технофлот», винодельня Alma Valley, бренд «Крутояр» и производитель шоколада Callebaut.

Особое внимание в этом сезоне уделяется развитию женского лидерства в гастрономии. Впервые в рамках премии будет вручена награда «Женщина шеф-повар года» от ЦУМа. Победительница получит золотой значок Mercury в виде двух скрещенных ложек, инкрустированных бриллиантами. Шорт-листы номинантов и список 50 лучших заведений уже опубликованы на официальных ресурсах премии. Все позиции в текущих списках расположены в алфавитном порядке, а итоговые результаты станут известны только в день церемонии.

По словам основателя проекта WHERE AWARDS Ирины Тиусониной, Сибирь является гастрономическим сердцем России благодаря уникальным продуктам, самобытной кухне и сильной образовательной базе в лице Сибирского федерального университета.

Все рестораны, вошедшие в шорт-лист региональной премии, получат право участвовать в голосовании Всероссийской премии WHERETOEAT RUSSIA, которая запланирована на весну 2026 года.

В общей сложности в лонг-лист сибирского этапа вошло 159 заведений из девяти городов региона.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Красноярск?
Выберите проект: