В КРАСНОЯРСКЕ НАЗОВУТ ЛУЧШИЕ РЕСТОРАНЫ СИБИРИ

Особое внимание в этом сезоне уделяется развитию женского лидерства в гастрономии. Впервые в рамках премии будет вручена награда «Женщина шеф-повар года» от ЦУМа. Победительница получит золотой значок Mercury в виде двух скрещенных ложек, инкрустированных бриллиантами. Шорт-листы номинантов и список 50 лучших заведений уже опубликованы на официальных ресурсах премии. Все позиции в текущих списках расположены в алфавитном порядке, а итоговые результаты станут известны только в день церемонии.