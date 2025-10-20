В КРАСНОЯРСКЕ НАЗОВУТ ЛУЧШИЕ РЕСТОРАНЫ СИБИРИ

23 октября 2025 года в Конгресс-холле Сибирского федерального университета в Красноярске состоится V церемония вручения наград Международной ресторанной премии WHERETOEAT SIBERIA. Мероприятие соберет ведущих представителей гастрономической индустрии региона для определения лучших ресторанов и профессионалов.
В рамках торжественного вечера будет оглашен рейтинг 50 лучших ресторанов Сибири и определен главный победитель в номинации «Ресторан года». Также будут вручены награды в специальных номинациях, среди которых «Шеф-повар года», «Сомелье года», «Бар года» и «Шеф-кондитер года». Партнерами номинаций выступили компании «Технофлот», винодельня Alma Valley, бренд «Крутояр» и производитель шоколада Callebaut.
Особое внимание в этом сезоне уделяется развитию женского лидерства в гастрономии. Впервые в рамках премии будет вручена награда «Женщина шеф-повар года» от ЦУМа. Победительница получит золотой значок Mercury в виде двух скрещенных ложек, инкрустированных бриллиантами. Шорт-листы номинантов и список 50 лучших заведений уже опубликованы на официальных ресурсах премии. Все позиции в текущих списках расположены в алфавитном порядке, а итоговые результаты станут известны только в день церемонии.
По словам основателя проекта WHERE AWARDS Ирины Тиусониной, Сибирь является гастрономическим сердцем России благодаря уникальным продуктам, самобытной кухне и сильной образовательной базе в лице Сибирского федерального университета.
В общей сложности в лонг-лист сибирского этапа вошло 159 заведений из девяти городов региона.
