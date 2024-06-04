Карта лояльности от «Собака.ru» Сочи

Напоминаем о нашем френдли-проекте #картадруга, который работает на территории Сочи уже больше двух месяцев! Благодаря этой карте вы можете пользоваться приятными скидками и комплиментами в ресторанах, отелях, магазинах, слонах красоты и других локациях.

В проект вошли уже практически восемьдесят партнеров и они продолжают добавляться!

Присоединиться к дружной семье «Собака.ru» пока можно бесплатно, рекомендуем поторопиться!

Рассказываем, как пользоваться картой:

Перейдите по ссылке и оформите карту

и оформите карту Посетите любимое место

Отлично отдохните и воспользуйтесь услугами

При расчете покажите карту или назовите ее номер

Получите удовольствие от скидок и комплиментов!

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