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Карта лояльности от «Собака.ru» Сочи

Напоминаем о нашем френдли-проекте #картадруга, который работает на территории Сочи уже больше двух месяцев! Благодаря этой карте вы можете пользоваться приятными скидками и комплиментами в ресторанах, отелях, магазинах, слонах красоты и других локациях.

В проект вошли уже практически восемьдесят партнеров и они продолжают добавляться! 

Присоединиться к дружной семье «Собака.ru» пока можно бесплатно, рекомендуем поторопиться! 

Рассказываем, как пользоваться картой:

  • Перейдите по ссылке и оформите карту
  • Посетите любимое место
  • Отлично отдохните и воспользуйтесь услугами
  • При расчете покажите карту или назовите ее номер
  • Получите удовольствие от скидок и комплиментов!

Узнать подробную информацию о партнерах, скидках и комплиментах можно здесь

Стать партнером

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