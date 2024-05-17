Обновленные на встречу летнему сезону в Сочи!

Летом 2024 года в Сочи ожидается настоящий туристический бум: количество объектов для краткосрочного размещения возрастет до двух тысяч трехсот восьмидесяти шести, среди которых будет восемь новых отелей с собственными закрытыми территориями и подогреваемыми бассейнами.

Общий номерной фонд курорта составит около восьмидесяти девяти тысяч номеров, включая пятьдесят семь санаториев и пансионатов, сто тридцать шесть крупных гостиничных комплексов, пять детских оздоровительных лагерей и более двух тысяч ста малых отелей и гостевых домов.

Двадцать семь сочинских отелей имеют категорию «5 звезд», сто двенадцать отелей — «4 звезды». В высокий сезон предприятия отрасли активно обновляют инфраструктуру: проводится масштабная реновация номерного фонда и медицинских корпусов, обновляется медицинское оборудование.

В рамках Года семьи санаторий «Магадан» решил развиваться в направлении семейного санатория, открыв две детские комнаты с профессиональными воспитателями. В бальнеологическом комплексе «Мацеста» проведен капитальный ремонт грязелечебницы и помещений для местных процедур, а санаторий «Бирюза» отремонтировал спальные и медицинские корпуса. В санатории «Светлана» построен бассейн площадью триста квадратных метров, а в гостиничном комплексе «Ревиталь Парк» завершено строительство медицинского корпуса и бассейна, который будет введен в эксплуатацию летом.

В отелях Сочи появились новые сервисы, такие как услуги вечернего сервиса с подготовкой номера ко сну и киоск саморегистрации для автоматического заселения в номер без участия персонала стойки приема и размещения. Летом 2024 года в Сочи также будут работать шестнадцать глэмпингов, предлагающих семейный отдых вдали от города в окружении субтропической природы.