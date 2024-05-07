Завершился горнолыжный сезон на курорте «Красная Поляна»

Курорт «Красная Поляна» завершил горнолыжный сезон 2023-2024, который начался 1 декабря.

Завершение сезона ознаменовалось фестивалем «Май-Пати», проходившим в горной долине Цирк-2. Главная концепция мероприятия заключалась в сочетании зимнего отдыха и летних развлечений. Специально для этого на высоте более две тысячи метров над уровнем моря был построен бассейн площадью семьдесят квадратных метров для катания на лыжах и сноуборде. В течение пяти дней гости могли кататься в сноупарке и на трассах, а также загорать, наслаждаясь видами на горные пейзажи.

Всего за зимний сезон 2023-2024 курорт посетили семьсот пятьдесят тысяч гостей, большинство из которых предпочло многодневный отдых. Турпоток увеличился на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для удобства гостей в зимний сезон были обновлены горнолыжное оборудование в пунктах проката и расширен штат профессиональных инструкторов.