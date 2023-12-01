В Сочи открылся горнолыжный сезон

Сезон катания на горных лыжах и сноубордах стартовал на сочинском курорте «Красная Поляна». Там открылись первые четыре трассы, остальные запустят к новому году. Как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, на верхних отметках высота снежного покрова составляет уже более метра. Доступны «синие» и «красные» трассы в горной долине Цирк-2, расположенные на уровне выше 2000 метров.

Всего в горнолыжном сезоне для катания на Курорте «Красная Поляна» будут доступны 30 километров горнолыжных трасс, 8 зон для фрирайда, 5 километров трасс для вечернего катания и 3 сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников.

Курорт «Газпром Поляна» в первый день зимы открыл пока тестовые катания на «Альпике». Полноценное открытие сезона там планируют через две недели.

Курорт «Роза Хутор» откроет горнолыжный сезон также раньше запланированного – уже 8 декабря. Там подготовят 105 километров трасс и более 30 современных подъемников. Для любителей горных лыж и сноуборда будут доступны 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка и учебные склоны.

Всего в Сочи будут подготовлены 174 километра трасс, впервые в этом году единая зона катания появится у двух горнолыжных курортов.

В новогодние и рождественские праздники на курорте ждут более 270 тысяч гостей.



