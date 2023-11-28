Дачные хроники: истории старинных усадеб Сочи. Часть - 2

«Едем в Сочи на дачу!» Спорим, так говорил Шаляпин, который, по слухам, чуть было не выиграл усадьбу на курорте в карты. Продолжаем изучать историю старинных дач и рассказываем об имениях Трапезникова, Солдатенкова, Гордона и Драчевского. Вторая часть культурного ресерча здесь.

Дом доктора Гордона

Антагонист малярии

Имя Аркадия Гордона прочно связано с историей Сочи. Талант, опыт и труд именно этого человека помогли приобрести городу статус одного из лучших курортов страны. Как и многие великие деятели того времени, доктор прошел через тернии заключения, осуждения и неприятия государственными чиновниками.

Но начнем с самого начала.

В 1899 году только что созданная городская управа решила пригласить на работу городского врача с высшим медицинским образованием. Выбор пал на Аркадия Львовича Гордона, который недавно окончил университет в Харькове. Он был признан медиком с большим потенциалом и знаниями.

Аркадий Львович Гордон активно принимал участие в борьбе с малярией и делал все возможное, чтобы остановить ее распространение. Знатоки истории города точно знают, какой проблемой малярия была в то время. От болезни страдали около 40% населения, и, конечно, с такими вводными ни о каком курорте речи не шло. Аркадий Гордон ездил на стажировки за границу, чтобы узнать о последних достижениях в области борьбы с заболеванием и применял их в своей работе.

Однако его жизнь внезапно изменилась после участия в «Сочинской республике» — вооруженном восстании в декабре 1905 — январе 1906 годов. Аркадий Львович был арестован и снят с должности городского врача, что стало большим ударом для него и его карьеры.

Тем не менее вклад, который Аркадий Львович Гордон внес в борьбу с малярией и его стремление постоянно улучшать свои навыки в медицине, останутся важными и ценными достижениями. В 1911 году Аркадий Львович, через год вернувшись из заключения с запретом занимать государственные должности, решил начать новую главу своей медицинской карьеры. Он открыл лечебницу, которая стала одним из достояний Сочи.