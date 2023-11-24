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Небо, самолет, девушка: в аэропорту Сочи установили новый рекорд

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Фото: сайт Администрации Сочи

В воздушной гавани Сочи встретили 13-миллионного туриста, таким образом, аэропорт установил новый рекорд пассажиропотока в этом году. Как сообщили в администрации города, юбилейным пассажиром стала Оксана Примина, она летела из Сочи в Стамбул. Девушке вручили памятные сувениры, а также сертификат на бесплатный перелет на двоих туда-обратно по любому направлению.

Предыдущий рекорд пассажиропотока в сочинском аэропорту был достигнут в 2022 году. Тогда воздушная гавань курорта практически достигла такого показателя, приняв 12,9 миллиона пассажиров. Нынешняя рекордная отметка преодолена на месяц раньше.

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