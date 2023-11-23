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Капсулы для сна появились на вокзале в Адлере

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Фото: t.me/telerzd

Вздремнуть с комфортом теперь можно прямо на вокзале в ожидании поезда. В Адлере установили закрытые спальные места для отдыха. Об этом сообщили РЖД в своём официальном телеграмм-канале.

От шума капсулу защищают специальные жалюзи, также там есть отделение для багажа, usb-розетки для зарядки гаджетов. Капсула рассчитана на одного человека. Допускается размещение родителя с ребёнком до 6 лет. При необходимости гостю выдается подушка и комплект одноразового постельного белья.

В РЖД отметили, что планируют развивать сервис. До конца года аналогичные капсулы появятся на вокзалах Барнаула, Екатеринбурга и Новосибирска.

Удобства уже оценили пассажиры Волгограда, а также столичных Казанского, Ярославского и Восточного вокзалов.

 

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