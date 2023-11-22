В Сочи создали новый туристический маршрут

«10 лет олимпийского сияния Сочи» – так называется новый туристический маршрут, который создали в Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщила первый заместитель главы курорта Светлана Калинина.

Маршрут посвящен десятилетию Олимпиады 2014 года и охватит все знаковые места Игр. Его протяженность составляет 55 километров, а продолжительность – до шести часов.

Отправной точкой станет Олимпийский парк – место, где проходила церемония зажжения олимпийского огня и открытия Олимпиады. Далее следует курорт «Красная Поляна», где туристам покажут спортивные комплексы и трассы.

Запустят новый маршрут совсем скоро - в январе 2024 года.