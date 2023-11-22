18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

В Сочи создали новый туристический маршрут

Подписаться:

Telegram
RSS

Поделиться:

Фото: Telegram-канал замглавы Сочи Светланы Калининой

«10 лет олимпийского сияния Сочи» – так называется новый туристический маршрут, который создали в Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщила первый заместитель главы курорта Светлана Калинина.

Маршрут посвящен десятилетию Олимпиады 2014 года и охватит все знаковые места Игр. Его протяженность составляет 55 километров, а продолжительность – до шести часов.

Отправной точкой станет Олимпийский парк – место, где проходила церемония зажжения олимпийского огня и открытия Олимпиады. Далее следует курорт «Красная Поляна», где туристам покажут спортивные комплексы и трассы.

Запустят новый маршрут совсем скоро - в январе 2024 года.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Сочи-Краснодар?
Выберите проект: