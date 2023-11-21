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Вокзал Адлера стал лидером по числу отправленных пассажиров

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Фото: пресс-служба РЖД

Железнодорожный вокзал Адлера признан рекордсменом по пассажиропотоку. Как сообщили в пресс-службе РЖД, за последние 10 месяцев с самого крупного приморского железнодорожного вокзала отправлено 6,1 миллиона человек.

Вокзал Сочи в этом списке – второй, он обслужил 4 миллиона человек, на третьем — Ростов-Главный, оттуда отправилось более 3,5 миллиона пассажиров. 

Всего в январе — октябре 2023 года с крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги в пригородном и дальнем сообщении отправлено 35,5 миллиона пассажиров. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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