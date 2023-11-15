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В Сочи прибыл семимиллионный турист

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Фото: пресс-служба администрации Сочи

На курорте торжественно встретили семимиллионного туриста. Им стал Владимир Ломанов, он приехал с своей семьёй на отдых из Московской области.

Почётному гостю вручили сертификат «Семимиллионного туриста 2023 года» и подарили дополнительные дни на отдых. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. По словам главы Сочи Алексея Копайгородского, в этом году на курорте - рекордный туристический поток. Бархатный сезон привлек в город больше гостей, чем ожидали. По итогам года прогнозируют рост в пять процентов и новый рекорд – 7,6 миллиона туристов.

Общая загрузка номерного фонда Сочи сейчас составляет 70,4%. Единовременно на курорте пребывают порядка 150 тысяч гостей.

В период новогодних праздников город планирует принять еще почти полмиллиона туристов. В зимний сезон в Сочи работают порядка 40 зимних пляжей на побережье и 55 туристических объектов. Главными точками притяжения по традиции станут горнолыжные курорты.

 

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