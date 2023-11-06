Авиарейсы из России в Израиль: что изменилось

Что изменилось в программе полётов из России в Израиль – рассказали авиаперевозчики. Так, российская авиакомпания Red Wings, временно сократив свою программу на этом направлении, сохранила рейсы в Израиль из Москвы и Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика. С 13 ноября по понедельникам будут выполняться полеты по маршрутам Домодедово–Сочи–Тель-Авив. По средам, четвергам и субботам - рейсы Жуковский–Сочи–Тель-Авив, а по четвергам – прямые рейсы из Сочи в Тель-Авив.

Из Сочи в Израиль также продолжит летать и российская авиакомпания «Азимут», полёты выполняются несколько раз в неделю.