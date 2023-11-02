Курорт в Крыму победил в самой престижной премии планеты для отельеров

В Греции подвели итоги международной премии в области гостиничного бизнеса в премиум-сегменте World Luxury Hotel Awards. Как сообщает агентство «РИА Новости», крымский отель Mriya Resort & SPA победил сразу в трёх номинациях: «Лучший курорт» и «Лучший SPA-курорт класса «Люкс» в России», а также выиграл награду как лучший оздоровительный курорт класса «Люкс» в Северной Европе.

В пресс-службе отеля отметили, что эта победа - маркер качества, который подтверждает достижения в индустрии гостеприимства и продвигает российский туристический рынок на мировом уровне. Курорт не просто адаптируется к новым условиям, но и ежегодно задает самые высокие стандарты качества.

Mriya Resort & SPA неоднократно становился победителем самых престижных международных премий и стал единственным российским курортом, который завоевал 29 мировых, 26 европейских и 40 российских наград на ведущих премиях индустрии гостеприимства.

Также престижную премию World Luxury Hotel Awards в этом году получил парк-отель «Доброград» во Владимирской области, он отмечен в номинациях: «Лучший спорт-отель в России класса «Люкс», «Лучший отель 4 звезды» и «Лучший новый отель».

Алтайский курорт «Манжерок» победил в номинациях: «Лучший горнолыжный курорт класса «Люкс» в Европе», «Лучший горный отель класса «Люкс» в России», «Новый отель класса «Люкс» в Северной Европе».

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