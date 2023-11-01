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Найден способ предотвратить истерику ребёнка в самолёте

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Фото: mdjaff/Freepik

Формулу успокоения ребенка во время путешествия на самолёте рассчитали в Оксфорде. В среднем ребенок начинает капризничать примерно через полчаса после взлёта, всё это длится около 15 минут. Математик Том Кроуфорд предположил что основными раздражителями для детей выступают скука, сонливость, голод и шум. Если все четыре фактора удастся свести на нет, то начало истерики получится отложить на целых два часа 10 минут. Для этого ребенок должен 40 минут спать, 30 - смотреть мультфильмы, 20 — принимать пищу и 15 — слушать музыку.

 

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