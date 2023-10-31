18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Аэропорт Сочи перешел на зимнее расписание

Подписаться:

Telegram
RSS

Поделиться:

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Сочи

Международный аэропорт Сочи перешел на осенне-зимнее расписание полетов, оно будет действовать до 30 марта 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В ближайшие пять месяцев из Сочи запланированы рейсы по 48 внутренним и 21 международному направлениям. Полёты будут выполнять 27 авиаперевозчиков, 7 из них иностранные.

Впервые будет продлена программа полётов авиакомпании Azur air в Таиланд. Рейсы на Пхукет будут выполняться один раз в 12 дней.

Два раза в день из Сочи будут летать самолёты на египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх. 

В зимнем расписании есть и полёты в Армению. Количество рейсов в Ереван в неделю составит более десяти. Чаще станут летать в Грузию. Частота полетов авиакомпании Red Wings в Тбилиси увеличится с двух до шести раз в неделю. Кроме того, четыре раза в неделю будут отправляться рейсы в Баку.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Сочи-Краснодар?
Выберите проект: