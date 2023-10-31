Аэропорт Сочи перешел на зимнее расписание

Международный аэропорт Сочи перешел на осенне-зимнее расписание полетов, оно будет действовать до 30 марта 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В ближайшие пять месяцев из Сочи запланированы рейсы по 48 внутренним и 21 международному направлениям. Полёты будут выполнять 27 авиаперевозчиков, 7 из них иностранные.

Впервые будет продлена программа полётов авиакомпании Azur air в Таиланд. Рейсы на Пхукет будут выполняться один раз в 12 дней.

Два раза в день из Сочи будут летать самолёты на египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

В зимнем расписании есть и полёты в Армению. Количество рейсов в Ереван в неделю составит более десяти. Чаще станут летать в Грузию. Частота полетов авиакомпании Red Wings в Тбилиси увеличится с двух до шести раз в неделю. Кроме того, четыре раза в неделю будут отправляться рейсы в Баку.