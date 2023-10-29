О тонкостях нового для России вида круизного туризма - рассказал эксперт

Все тонкости нового для России вида круизного туризма «Редакция Сочи\Краснодар Собака.ru»​ обсудила в разговоре с экспертом - генеральным директором компании «СК Аквилон», генеральным агентом по продажам Astoria Grande Станиславом Наумовым.

Как обстоят дела в отрасли морских круизов в России?

Начнем с обзора ситуации в мире. Морские круизы были и остаются популярными, это по-настоящему массовый вид отдыха. Даже ситуация с пандемией хоть и затормозила развитие, но не прекратила его. До пандемии круизные компании перевозили до 30 миллионов пассажиров в год по всему миру. Для сравнения Краснодарский край каждый год принимает около 5 миллионов туристов. С самого начала пандемии все круизные компании столкнулись с серьезными ограничениями. Однако начиная с 2021 года они активно работают над тем, чтобы восстановить рынок. Появляются круизные суда нового поколения. По сути, это гигантские плавучие города, способные вместить до 5 тысяч пассажиров. Что касается России, у нас отрасль морских круизов — пока экзотика, а не массовый туризм, но благодаря новым предложениям на этом рынке популярность круизов растет. Например, за год навигации лайнер Astoria Grande с круизами из Сочи выбрали более 25 тысяч человек, и мы видим, что спрос становится все более высоким.

Отдых на судах большого размера — это плюс или стоит выбирать круизы, вмещающие меньшее количество человек?

Успешная круизная компания должна уметь удивлять своих клиентов, поэтому они постоянно работают над увеличением размеров судов и разнообразием развлечений на борту. Все стремятся создать круизы, которые будут незабываемыми для каждого пассажира не только за счет маршрутов, но и за счет развлекательной инфраструктуры судна. Кроме того, конечно, чем больше вместимость судна, тем выгоднее это для круизной компании — снижаются удельные расходы на каждого пассажира. Могу сказать по отзывам опытных круизеров и по личному опыту, что многим ближе более камерный формат, суда меньшего размера, в частности.

В России о морских круизах так мало известно, потому что это довольно новое направление?

Морские круизы всегда были доступны, любая иностранная круизная компания принимает туристов из разных стран, в том числе из России (за исключением некоторых ограничений в связи с последними событиями), но такой отдых выбирают, как правило, опытные путешественники — это международные перелеты, визы, знание языка и т. д. До недавнего времени не было морских круизов из российского порта и созданных для российского рынка. Поэтому для массового туриста не хватает информации о таком отдыхе в целом. Из 100 человек только несколько смогут объяснить, что такое морской круизный туризм и почему его стоит попробовать. Мы сейчас фактически ведем просветительскую деятельность и хотим донести до людей суть и очевидные преимущества морского путешествия.

И в чем же они заключаются?

Представьте, что всего за одну неделю вы осуществите настоящее путешествие, побываете в нескольких странах или городах. При этом вам не нужно продумывать сложную логистику, кататься от аэропорта к аэропорту, брать в прокат машину, каждый день собирать чемодан и постоянно бояться опоздать на рейс. Вы разместитесь в комфортной каюте, которая ничем не отличается от хорошего отельного номера, разложите вещи, каждый день лайнер будет доставлять вас в новый порт, это может быть как популярный туристический город, так и уединенное очаровательное место с местным колоритом, в которое обычный турист не доберется. Вы сможете посетить обзорную экскурсию или изучить все самостоятельно, попробовать местную кухню, познакомиться с историей и уже вечером отправиться в следующую локацию. На самом судне недостатка в развлечениях также не будет. Все круизные лайнеры работают над программами и досугом гостей. Конечно же, еще один безусловный плюс — как правило, гораздо меньше формальностей, отсутствие виз и других ограничений. В случае круизов из Сочи вы сможете путешествовать, имея с собой всего лишь загранпаспорт.

В Европе отдых в формате путешествия на лайнере в большинстве своем интересен людям в возрасте. В России эта тенденция продолжается?

Это можно отнести к разряду мифов. Круизный туризм интересен совершенно разной категории людей, и существует бесчисленное множество концепций круизного отдыха у разных компаний. Здесь, скорее, речь идет о том, что круизный отдых — это возможность по-настоящему путешествовать, при этом оставаясь окруженным комфортом и заботой привычного формата пляжного отеля «все включено». Это, конечно, подходит возрастным туристам, но ничуть не меньше это подходит семьям с детьми, у которых куча вещей, занятым людям, которые не найдут время на самостоятельное планирование интересного маршрута, активным и общительным людям, которые любят быть в центре событий и любым другим туристам, которые хотят попробовать новый формат отдыха.

Миф о «пенсионерских» круизах появился в 90‑х из-за тенденции пенсионеров из Америки путешествовать на льготных условиях по инвестиционной программе американских пенсионных фондов. Если говорить про настоящее время, то и в России, и в Европе круизы посещает совершенно разная аудитория. Учитывая количество развлечений на борту и за его пределами, незабываемый отдых обеспечен для всех.

Не можем обойти финансовую сторону вопроса. Выбирать круиз выгоднее, чем, например, планировать путешествие самостоятельно, либо здесь дело вообще не в деньгах, а во впечатлениях?

Круизный туризм будет точно выгоднее, если посчитать все затраты на логистику для посещения тех же мест, в которых вы побываете в круизе. Но, абсолютно верно, речь не столько про выгоду, сколько про увлекательное путешествие, где все детали продуманы и уже включены в стоимость. Далеко не все пятизвездочные отели в Турции способны обеспечить такую заботу о своих гостях. Скажу, что лучше один раз увидеть все своими глазами, чем сто раз услышать, поэтому добро пожаловать на борт!

Информационный обзор Редакции.