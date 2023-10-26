«Белые скалы» в Сочи открыли для туристов

У жителей Сочи и туристов появилась возможность окунуться в уникальный природный мир долины реки Большая Хоста, скал, Навалишинского ущелья и величественных видов. Всё это рекреационный объект Кудепстинского участкового лесничества «Белые скалы», с 26 октября он вновь открыт для посещения. Об этом сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

Природный объект находится на высоте 250 метром над морем. В него входят дорожки для пеших прогулок, смотровые площадки, водопады и ущелья.

Попасть на территорию каньона можно с 9:00 до 17:00.