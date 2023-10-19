Стало известно о судьбе туристического кэшбэка

В России больше не будут возобновлять программу туристического кешбэка. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Дмитрия Чернышенко. Вице-премьер отметил, что эта мера носила разовый характер для поддержки спроса и бизнеса в условиях пандемии. Однако она имеет и обратную сторону – разгоняет инфляцию и повышает стоимость туров. в 2024 году все инвестиционные возможности будут направлены на развитие инфраструктуры внутреннего туризма и удовлетворение растущего спроса россиян.

Программа туристического кешбэка была запущена в 2020-м году. Она позволила стимулировать внутренний туризм в период ограничений.