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Стало известно о судьбе туристического кэшбэка

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Фото: jcomp/Freepik

В России больше не будут возобновлять программу туристического кешбэка. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Дмитрия Чернышенко. Вице-премьер отметил, что эта мера носила разовый характер для поддержки спроса и бизнеса в условиях пандемии. Однако она имеет и обратную сторону – разгоняет инфляцию и повышает стоимость туров. в 2024 году все инвестиционные возможности будут направлены на развитие инфраструктуры внутреннего туризма и удовлетворение растущего спроса россиян.

Программа туристического кешбэка была запущена в 2020-м году. Она позволила стимулировать внутренний туризм в период ограничений.

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