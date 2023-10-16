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Назван самый популярный маршрут осенних каникул

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Фото: tawatchai07/Freepik

Стали известны самые востребованные направления для поездок в ноябре. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование популярного сервиса по бронированию путешествий, больше всего туристов с детьми в период школьных каникул: с 30 октября по 6 ноября - планируют отдохнуть в Сочи.

Основная часть тех, кто в каникулы решили отправиться в поездку – выбрали путешествия по России и начали бронировать отели примерно месяц назад. Кроме Сочи, в списке топовых маршрутов также Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. Самыми популярными зарубежными направлениями стали Турция, ОАЭ, а также Таиланд, Армения и Белоруссия.

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