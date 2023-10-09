Сколько стоит осенний отдых в санаториях Кубани - сообщили эксперты

В Краснодарском крае растёт популярность санаторного отдыха. Это связано с возможностью совместить приятное с полезным: оздоровительные и лечебные процедуры с отдыхом на морском побережье. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России, продажи осенних туров в здравницы Кубани, в том числе, в Сочи, Анапу и Геленджик – за год увеличились на 20 процентов. Причем, многие путёвки были забронированы ещё зимой, а часть - за два-три месяца до начала отдыха.

Больше всего пользуются спросом санатории Сочи, на это влияет популярность курорта и прямые авиарейсы из разных городов. Из соседних регионов на личном автотранспорте предпочитают добираться до Анапы и Геленджика.

В октябре и ноябре путёвка на двоих в санатории бюджетного уровня на 10-12 дней будет стоить примерно от 55 тысяч рублей и это без дороги. Средний сегмент – от 70 тысяч, а стоимость отдыха в здравницах высокого уровня – от 100 тысяч до 380 тысяч рублей.