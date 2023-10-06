Стало известно, на сколько увеличится турпоток в Сочи

Туристический поток в Сочи по итогам 2023 года может вырасти почти на 2,8% - до 7,4 миллиона человек. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Сейчас курорт вовсю готовится к зимнему сезону: будут открыты более 160 километров горнолыжных трасс, 55 крупных объектов туристического показа и зимние пляжи. Впервые соединяются единой пешеходной сетью посёлки Красная Поляна и Эстосадок, где действуют три крупных горнолыжных курорта.

В городе реализуется более 20 крупных инвестиционных проектов в области санитарно-курортного лечения и туризма. Кроме того, в этом году 35 сочинским пляжам присвоена высшая категория Министерства экономического развития – «Синий флаг».