Стало известно, где россияне планируют провести зимний отпуск

Краснодарский край – в топе самых востребованных направлений, куда россияне собираются отправиться на отдых зимой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование крупного российского туроператора.

В регионе планирует отдохнуть каждый четвёртый россиянин, бронирующий тур. В основном привлекают горнолыжные или оздоровительные курорты. Особенно пользуются популярностью отели Геленджика, Анапы и Сочи. Например, спрос на Красною поляну превысил показатели сентября прошлого года в полтора раза.

Ну, а возглавили рейтинг самых желанных мест зимнего отдыха - Минводы. Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки выбирают 47 процентов туристов, забронировавших зимний тур.

Пять процентов отдыхающих собираются провести зимний отпуск в Белоруссии. Три процента – в спа-комплексах Подмосковья. Замыкают пятёрку лидеров – термальные курорты Тюменской области.