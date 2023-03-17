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Яркие весенние каникулы

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Школьные каникулы - любимое время всей семьи. Как же приятно и полезно взять короткий отпуск и отдохнуть от школьных и всех остальных дел, провести вместе несколько дней, восстановиться и наполниться свежими силами.

 

Пресс-служба Курорта "Красная Поляна"
Пресс-служба Курорта "Красная Поляна"
Пресс-служба Курорта "Красная Поляна"
Пресс-служба Курорта "Красная Поляна"
Пресс-служба Курорта "Красная Поляна"
Пресс-служба Курорта "Красная Поляна"

Курорт Красная Поляна подготовил предложение «Яркие каникулы» для отдыха в горах, которое порадует и маленьких гостей, и их родителей. В специальный тариф включено бесплатное проживание двоих детей и 10 популярных развлечений в подарок. На курорте девять отелей 4* и 5* и большой комплекс апартаментов. Любители проводить отпуск активно предпочитают селиться на уровне Поляна 540. Для более размеренного отдыха и самых лучших горных видов подойдет один из отелей уровня Поляна 960.

Пресс-служба Курорта "Красная Поляна"
Пресс-служба Курорта "Красная Поляна"
Пресс-служба Курорта "Красная Поляна"
Пресс-служба Курорта "Красная Поляна"
Пресс-служба Курорта "Красная Поляна"

Главный бонус, который особенно обожают юные гости – путешествие в горы на подъёмниках на самую вершину. Кроме того, бесплатно курорт предоставит в прокате велосипед, ролики или скейтборд, с ними можно совершить самостоятельную обзорную экскурсию по всему курорту. Среди других активностей, включенных в предложение, двухчасовое занятие с тренером по горным лыжам в Академии райдеров, посещение парка развлечений Wonder Land в настоящем лесу. Но лучшее в «Ярких каникулах», конечно, возможность насладиться видами оживающей после долгой зимы природы.

Купонная книга со скидками до 50% ждёт гостей в каждом номере отеля и апартамента. С ней вы с выгодой сможете посетить многие другие активности и развлечения курорта. Книга поможет спланировать яркий и насыщенный отдых, полный впечатлений и искренней детской радости. Заряда сил школьникам и родителям хватит до самого лета.

Подробнее о предложении «Яркие каникулы»

  • Бесплатные развлечения и скидки по купонной книге действуют только в период проживания.
  • Предложение действует во всех отелях и апартаментах курорта на уровнях Поляна 540 и Поляна 960.
  • В зависимости от вашего выбора в проживание могут быть включены завтраки «шведский стол», спа-центры с бассейнами, банные комплексы с парными и тренажёрный зал

 

Курорт Красная Поляна. Адрес: ул. Горная Карусель, 5. тел. 8 800 550 2020

Отдел бронирования: order@kpresort.ru

Пресс-служба Курорта "Красная Поляна"
Пресс-служба Курорта "Красная Поляна"

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Фото: Пресс-служба Курорта "Красная Поляна"

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