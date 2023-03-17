Яркие весенние каникулы

Главный бонус, который особенно обожают юные гости – путешествие в горы на подъёмниках на самую вершину. Кроме того, бесплатно курорт предоставит в прокате велосипед, ролики или скейтборд, с ними можно совершить самостоятельную обзорную экскурсию по всему курорту. Среди других активностей, включенных в предложение, двухчасовое занятие с тренером по горным лыжам в Академии райдеров, посещение парка развлечений Wonder Land в настоящем лесу. Но лучшее в «Ярких каникулах», конечно, возможность насладиться видами оживающей после долгой зимы природы.

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