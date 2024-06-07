Удивительная история Андрея Варганова

По возвращении в Россию мы договорились с женой, что я пойду учиться на Data Science. Начитался воодушевляющих планов по захвату мира искусственным интеллектом, сначала проходил бесплатные курсы, затем пошли платные истории. Довольно быстро нашел проект, в котором получил первый опыт, но когда вспоминаю то время, меня передергивает. Я выбрал абсолютно неинтересное мне направление, которое не вдохновляло, а душило. По сути, курсы научили меня считать, делать аналитику данных, выводить статистику и закономерности, по факту это просто калькуляция. Но чтобы понимать, для чего ты ее используешь, для решения каких задач, нужны более глубокие знания, а их на курсах не дают. Чтобы выйти на какой-то уверенный уровень в этом направлении, нужно прокачиваться еще три года минимум. В итоге мне было почти 34, а я так и не обзавелся той свободой, о которой я мечтал...

В Data Science я себя не видел и в 34 года начал изучение языка программирования Python. Backend-­разработка — это мир, полный ребусов и головоломок, которые решаешь в бесконечном потоке. Мне казалось, у меня нет усидчивости, не смогу долго фокусироваться на чем-то, но оказалось, нет. Я люблю разгадывать загадки и реализую это в своей работе. Я продолжал развиваться, поначалу работал в стартапах. Да, там платят порой больше, чем в крупных компаниях, которые у всех на слуху. Но были такие случаи, когда приходил CEO и говорил, что клиентов нет и платить зарплату нечем.