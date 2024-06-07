Удивительная история Андрея Варганова

39 лет. Более 6 лет назад он принял решение оставить собственный бизнес и перейти в IT-сферу. Отучился на разработчика, думая, как быстро вольется в ритм и попадет в крупную компанию, но его путь в IT оказался не таким стремительным.
Не скажу, что моя жизнь была сложной или безденежной и я повелся на кричащую рекламу курсов о быстром старте в IT. Просто в определенный момент мне захотелось свободы. Семь лет назад мы поехали жить на Бали, тогда у меня была небольшая строительная фирма, был запас финансовой прочности, и мы могли попробовать «на вкус» другую страну. Я знакомился с ребятами, много общался с IT-специалистами, работающими удаленно оттуда, меня подкупала их свобода.
Представьте, вы работаете в другой стране и при всем этом чувствуете себя уверенно: не привязаны к офису, есть достойная зарплата. Меня это очень драйвило, потому что деньги имеют свойство заканчиваться. Подошел момент, когда мне снова нужно возвращаться в Россию, чтобы заработать. Это и стало отправной точкой, с которой началась моя дорога в IT.
По возвращении в Россию мы договорились с женой, что я пойду учиться на Data Science. Начитался воодушевляющих планов по захвату мира искусственным интеллектом, сначала проходил бесплатные курсы, затем пошли платные истории. Довольно быстро нашел проект, в котором получил первый опыт, но когда вспоминаю то время, меня передергивает. Я выбрал абсолютно неинтересное мне направление, которое не вдохновляло, а душило. По сути, курсы научили меня считать, делать аналитику данных, выводить статистику и закономерности, по факту это просто калькуляция. Но чтобы понимать, для чего ты ее используешь, для решения каких задач, нужны более глубокие знания, а их на курсах не дают. Чтобы выйти на какой-то уверенный уровень в этом направлении, нужно прокачиваться еще три года минимум. В итоге мне было почти 34, а я так и не обзавелся той свободой, о которой я мечтал...
В Data Science я себя не видел и в 34 года начал изучение языка программирования Python. Backend-разработка — это мир, полный ребусов и головоломок, которые решаешь в бесконечном потоке. Мне казалось, у меня нет усидчивости, не смогу долго фокусироваться на чем-то, но оказалось, нет. Я люблю разгадывать загадки и реализую это в своей работе. Я продолжал развиваться, поначалу работал в стартапах. Да, там платят порой больше, чем в крупных компаниях, которые у всех на слуху. Но были такие случаи, когда приходил CEO и говорил, что клиентов нет и платить зарплату нечем.
Потом я перешел в более устойчивый средний бизнес. Набравшись опыта, стал пробоваться в крупные, стабильные компании.
В 2022 году в Сочи в районе морпорта открылся IT-центр Сбера, и я остановил свой выбор на нем. Вы не представляете, какой кайф я испытал! Ведь я наконец пришел к своей мечте, которую нарисовал тогда, на Бали. Свобода, хорошая и стабильная зарплата, интересный проект и задачи, а главное — я знаю, как мне расти и что для этого нужно сделать. Когда я пришел в компанию, мой руководитель сразу задал индивидуальный план развития, пройдя который я смогу прокачать себя как профессионал, вырасти до уровня Senior и, следовательно, зарабатывать больше.
Моя рекомендация тем, кто хочет поменять сферу деятельности: не бойтесь, меняйте. В IT можно перейти в любом возрасте, главное — найти направление по душе и бить в одну точку, не распыляясь.
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