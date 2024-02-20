18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Первый человек с имплантированным мозговым чипом полностью выздоровел

Freepik

Предприниматель и владелец компании, которая создала мозговой чип Neuralink Илон Маск сообщил, что первый пациент полностью выздоровел. 

Операция была проведена 28 января. Сегодня с пациентом работают специалисты и стараются повысить положительный эффект от использования чипа и расширить спектр его функций. На данный момент пациент способен управлять компьютерной мышью «силой мысли».

Само устройство напоминает циферблат от часов с щупальцами. Оно призвано улавливать импульсы головного мозга и передавать их на внешние устройства. Иными словами, человек с мозговым чипом сможет управлять электронными данными с помощью мысли. 

Илон Маск планирует продолжить исследования и вживить чип еще одиннадцати пациентам. Министерство здравоохранения США одобрили действия предпринимателя, а в очередь на имплантацию записалось уже большое количество желающих. 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Сочи-Краснодар?
Выберите проект: