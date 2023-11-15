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Колючие цены: во сколько россиянам обойдётся главный символ Нового года

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Фото: prostooleh/Freepik

В России ждут подорожания новогодних елей. По мнению экспертов, цены подскочат, прежде всего, на импортные деревья. Стоимость премиальных сортов может увеличится на 30%-40%.

Российские питомники также скорее всего повысят цены на новогодние красавицы, объясняя это увеличением расходов, в том числе на зарплату и топливо. 

Так, средняя цена маленькой новогодней елки составит примерно 1500 рублей, что на 20% дороже по сравнению с прошлым годом. Ель до 2,5 метров обойдётся в 3,5 тысячи рублей и больше. Ну, а если взять дерево еще выше, подрастёт и стоимость, она составит более 4 тысяч рублей.

 

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