Колючие цены: во сколько россиянам обойдётся главный символ Нового года

В России ждут подорожания новогодних елей. По мнению экспертов, цены подскочат, прежде всего, на импортные деревья. Стоимость премиальных сортов может увеличится на 30%-40%.

Российские питомники также скорее всего повысят цены на новогодние красавицы, объясняя это увеличением расходов, в том числе на зарплату и топливо.

Так, средняя цена маленькой новогодней елки составит примерно 1500 рублей, что на 20% дороже по сравнению с прошлым годом. Ель до 2,5 метров обойдётся в 3,5 тысячи рублей и больше. Ну, а если взять дерево еще выше, подрастёт и стоимость, она составит более 4 тысяч рублей.