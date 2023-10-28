Как создать сильный бренд - рассказала эксперт по маркетингу Вика Федотова

Эксперт по маркетингу Вика Федотова рассказала «Редакции Сочи\Краснодар Собака.ru»​, как правильно подходить к созданию любого бренда.

Платформа для бренда основывается на очень тщательных и глубинных исследованиях, которые позволяют личному, новому или уже существующему бренду определить, как его воспринимают, что о нем говорят и какие ассоциации он вызывает. Это нужно для того, чтобы всегда быть на одной волне со своей аудиторией, уметь качественно закрывать потребности, вызывать положительные эмоции и оправдывать ожидания. Помимо качественного продукта и хорошего сервиса, бренд должен обладать четкими ценностями, характером, иметь глобальную миссию, позиционирование, знать своих покупателей и конкурентов в лицо.

Почему так важен характер и ценности бренда? Все очень просто: чем больше мы олицетворяем бренд и приравниваем его к человеку, тем проще нам находить общий язык с аудиторией и доносить любые сообщения до нее. Для построения платформы бренда мы можем использовать такой инструмент, как пирамида бренда.

Пирамида бренда — это стратегический процесс, который помогает установить четкую и сильную позицию бренда на рынке и включает в себя следующие компоненты. Миссия бренда — фундаментальная мысль и направление бренда, с помощью которого он планирует улучшить и поменять жизнь клиента. Также в миссии транслируется позиция бренда относительно всего, что происходит в мире.

Сущность бренда — важное пространство для проработки, ведь сущность — это то, что потребитель может сказать о бренде всего в одном предложении. Каким оно будет? Какие ассоциации складываются с брендом, как его представляют, ощущают и воспринимают на эмоциональном уровне.

Точки паритета — важный показатель, ведь с помощью него мы делаем выводы относительно того, в чем мы схожи с нашими конкурентами, в чем мы так же хороши, как они. Это поможет увидеть в том числе и точки различия, что даст возможность отстроиться от конкурентов, отыскав преимущественные отличия, которые являются следующей ступенью пирамиды бренда и называются точками дифференциации. В этих точках мы формируем преимущественные и отличительные черты, вокруг которых выстраивается индивидуальность и идентичность бренда.

Характер — показатель того, как можно было бы охарактеризовать бренд в 3–4 словах, если бы он был человеком. Это может быть связано с атрибутами, такими, как молодость, надежность, авторитетность. Важно создать яркий образ, который поможет стать бренду более узнаваемым и запоминающимся.

Темы бренда — показывают то, как на деле бренд может продемонстрировать свой характер, например, если бренд говорит о себе как об экологичном, то, соответственно, он должен использовать натуральные материалы в упаковке или участвовать в социальном проекте по защите природы.

В финале работы над пирамидой бренда на основе всех вышеперечисленных показателей строится дизайн-код — визуальная идентичность бренда.

Пирамида бренда — сильнейший инструмент для построения правильного позиционирования и коммуникации, применять который можно периодически отслеживая и корректируя направление развития вашего бренда.

Информационный обзор редакции.