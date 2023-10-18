Банкам запретят указывать в рекламе только привлекательную ставку кредита

ЦБ сообщил о нововведении в рекламе кредитов. Банки и микрофинансовые организации обяжут сообщать не только привлекательно-минимальную ставку по займам, но и диапазон полной стоимости.

Новые правила вступают в силу 23 октября. Они касается как текстовых рекламных сообщений, включая публикации на сайтах и в мобильных приложениях, так и рекламы со звуковым сопровождением.

Полную информацию о стоимости кредита должны будут указывать тем же шрифтом, что и минимальные проценты. Так заёмщик сможет сразу увидеть, какие дополнительные платные товары или услуги ему придется приобрести, чтобы получить средства по более выгодной ставке.

Всё это поможет потребителю более осознанно рассчитывать свою финансовую нагрузку.

