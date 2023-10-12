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В Wildberries рассказали, как сэкономить на оплате товаров

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Фото: pxhere.com

WВ ввёл комиссию 3% на оплату товаров международными картами Mastercard и Visa. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт Wildberries. О новых правилах покупателя будут уведомлять в момент оформления заказа.

Компания объясняет нововведения тем, что не может напрямую обрабатывать платежи с данных международных карт.

Но чтобы не платить больше, маркетплейс предлагает воспользоваться иными способами оплаты, например, через банковскую карту системы «Мир» или через систему быстрых платежей. В этом случае, комиссионные проценты начисляться не будут.

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