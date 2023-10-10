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В Сочи строитель выиграл в лотерею рекордную сумму

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Фото: pxhere.com

Новичкам – везёт! Это теперь точно знает строитель Азер Мусаев из Сочи, который стал настоящей звездой, после того, как выиграл в лотерею сразу 100 миллионов рублей.

Удачу он решил попытать впервые в жизни и купил два билета моментальной лотереи, они оказались без выигрыша и тогда Азер купил третий. После того, как стёр игровое поле – не поверил своим глазам: там значилась гигантская сумма с множеством нулей.

Как потратить такие большие деньги – Азер Мусаев уже решил. Их хватит на всё: на квартиру, машину, и даже на свадьбу сыну.

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