В Сочи строитель выиграл в лотерею рекордную сумму

Новичкам – везёт! Это теперь точно знает строитель Азер Мусаев из Сочи, который стал настоящей звездой, после того, как выиграл в лотерею сразу 100 миллионов рублей.

Удачу он решил попытать впервые в жизни и купил два билета моментальной лотереи, они оказались без выигрыша и тогда Азер купил третий. После того, как стёр игровое поле – не поверил своим глазам: там значилась гигантская сумма с множеством нулей.

Как потратить такие большие деньги – Азер Мусаев уже решил. Их хватит на всё: на квартиру, машину, и даже на свадьбу сыну.