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Кто быстрее: в Сочи проходит турнир среди самых юных гонщиков мира

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Фото: сайт Администрации Сочи

В Сочи собрались более 140 юных экстремалов, чтобы выяснить кто из них самый быстрый. На картодроме в селе Пластунка проходят финальные этапы Чемпионата и Первенства России по картингу. Об этом сообщили в Администрации города.

Гонщики соревнуются в возрастных категориях 6+ и 15+, они приехали из разных стран мира.

Сочинский картодром – лучшая трасса для картинга в России. В этом году её отремонтировали, это повысило безопасность трека и увеличило его скоростные характеристики. А климат курорта позволяет состязаться там круглогодично.

Фото: сайт Администрации Сочи
Фото: сайт Администрации Сочи

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