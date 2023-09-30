Кто быстрее: в Сочи проходит турнир среди самых юных гонщиков мира

В Сочи собрались более 140 юных экстремалов, чтобы выяснить кто из них самый быстрый. На картодроме в селе Пластунка проходят финальные этапы Чемпионата и Первенства России по картингу. Об этом сообщили в Администрации города.

Гонщики соревнуются в возрастных категориях 6+ и 15+, они приехали из разных стран мира.

Сочинский картодром – лучшая трасса для картинга в России. В этом году её отремонтировали, это повысило безопасность трека и увеличило его скоростные характеристики. А климат курорта позволяет состязаться там круглогодично.