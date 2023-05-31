Покоряем субтропики

Почему EXEED с новым двигателем 2.0 лучше предыдущего

Изменилось многое и, пожалуй, главное – авто стало мощнее. Разгон до сотни уже за 9 секунд. Кроссовер с такими габаритами точно может этим похвастаться. Максимальная скорость составит 200 км/ч, а все благодаря двухлитровому мотору, полному приводу и семиступенчатому роботу.

Больше стиля

Многие могут с нами согласиться, что прошлым моделям авто не хватало стиля. Так было, но у EXEED TXL история иная. Автомобиль выглядит статусно: радиаторная решетка украшена подсвечивающимся логотипом, диски получили красные суппорты, а задние стекла — тонировку.

EXEED TXL – автомобиль премиального класса, поэтому многие детали в нем сделаны из соображений исключительного комфорта. Например, автоматическая подножка. Кожаный салон и простор – еще пара доводов в копилку премиальности. Водителю в этом автомобиле будет максимально комфортно. Регулировка руля и посадки на высоте. Не забываем упомянуть о приятном атрибуте всех новых моделей – панорамной крыше. В южном регионе такая деталь имеет особое значение. EXEED TXL отличает дерзкий, агрессивный дизайн, не оставляющий шансов не заметить данную модель в потоке. Внимание к деталям, безопасность и приемлемые цены быстро принесли автомобилям EXEED признание и любовь в нашем южном регионе.

В дороге автомобиль ведет себя уверенно. На легком бездорожье, которое довольно часто встречается на южных дорогах, EXEED сэкономит вам нервы и время.

Одним словом, новый EXEED TXL рекомендован к покорению субтропического урбана и частого серпантина.

Знакомим вас со спецусловиями на EXEED TXL, действующими в EXEED ЦЕНТР КЛЮЧАВТО КИПАРИСОВАЯ

Ваши уникальные преимущества:

Максимальная выгода - 700 000 руб.

Трейд-ин - до 450 000 руб.

Авторассрочка - 0%

Гарантия на автомобиль - 7 лет или 200 000 км пробега

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