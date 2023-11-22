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Психология

Одиночество опасно для здоровья – уверены эксперты ВОЗ

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Фото: wirestock/Freepik

Одиночество признали глобальной проблемой, которая угрожает здоровью. Как пишет ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения, вред от него равен примерно выкуриванию 15 сигарет в день, и больше, чем от ожирения или недостаточной физической активности.

Эксперты отмечают, проблема проявила себя особенно ярко с началом пандемии коронавируса и сегодня – так же актуальна и касается абсолютно всех регионов мира: каждый четвертый пожилой человек находится в социальной изоляции.

Особенно опасно одиночество для пожилых людей, оно повышает риск развития деменции на 50 процентов, а ишемической болезни сердца на 30 процентов.

Изучением влияния социальных связей на здоровье теперь серьезно займётся специально созданная комиссия.

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