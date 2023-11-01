Учёные: чужая безграмотность вызывает реальный стресс

ЗвОнит, ихний, евоный, плОтят - если и ваше сердце сжимается от грубых речевых и грамматических ошибок – знайте: с вами всё в порядке – безграмотность собеседника действительно может причинять в буквальном смысле физическую боль. К такому выводу пришли учёные Бирмингемского университета. Они провели исследование, в котором приняли участие 70 студентов. Их заставили прослушать аудиозаписи неграмотной речи, с каждой ошибкой сердце стучало всё сильнее, а пульс учащался: они признались, что испытали настоящий стресс. Тело как будто давало сигнал «бей или беги». Оказалось, что инстинкты тесно связаны с умственной деятельностью. И когда мозг понимает, что над языком – издеваются, нервная система его полностью поддерживает. Это отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Авторы считают, что результаты их исследования дают новый толчок для изучения деятельности мозга.