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Психология

Учёные: чужая безграмотность вызывает реальный стресс

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Фото: wayhomestudio/Freepik

ЗвОнит, ихний, евоный, плОтят - если и ваше сердце сжимается от грубых речевых и грамматических ошибок – знайте: с вами всё в порядке – безграмотность собеседника действительно может причинять в буквальном смысле физическую боль. К такому выводу пришли учёные Бирмингемского университета. Они провели исследование, в котором приняли участие 70 студентов. Их заставили прослушать аудиозаписи неграмотной речи, с каждой ошибкой сердце стучало всё сильнее, а пульс учащался: они признались, что испытали настоящий стресс. Тело как будто давало сигнал «бей или беги». Оказалось, что инстинкты тесно связаны с умственной деятельностью. И когда мозг понимает, что над языком – издеваются, нервная система его полностью поддерживает. Это отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Авторы считают, что результаты их исследования дают новый толчок для изучения деятельности мозга.

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