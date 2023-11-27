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Питание

Как избежать набора веса в новогодние праздники – рассказали диетологи

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Фото: wirestock/Freepik

До новогодних праздников – больше месяца, а значит есть время продумать правильный подход к подготовке и проведению застолья, чтобы не было мучительно больно при взгляде на цифры на весах, когда наступят рабочие будни.

Специалисты по питанию рекомендуют, как бы банально это не звучало -  не злоупотреблять спиртными напитками. Дело в том, что в них содержится большое количество сахара.

Например, всего в одном бокале игристого  - содержится более 100 калорий, а в более крепких напитках - ещё больше. 

Употребление алкоголя одновременно с жирными и углеводными праздничными блюдами может привести к длительному превышению нормы калорий, и как результат – появлению лишних килограммов.

 

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