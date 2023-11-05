18+
  • Здоровье
  • Питание
  • News
Питание

В Сочи поспели «плоды вечной молодости»

Подписаться:

Telegram
RSS

Поделиться:

Фото: KamranAydinov/Freepik

В Сочи в разгаре уборка урожая одних из самых полезных в мире плодов - фейхоа. На курорте их выращивают в промышленном масштабе. Как сообщали власти региона, в Субтропическом научном центре РАН произрастают три сорта фейхоа – «Дачная», «Сентябрьская» и «Дагомысская». Под экзотические растения, родом из Южной Америки, выделено около гектара земли.

Первое дерево фейхоа в русских субтропиках высадили почти сто лет назад. А спустя полвека уже засеяли целые плантации. И теперь собирают тонны сплошной пользы: плоды богаты витаминами E, K и С, кроме того, в них содержится фолиевая кислота, йод, железо. Не просто так испанцы называют фейхоа la fruta de la eterna juventud — фруктом вечной молодости!

 

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Сочи-Краснодар?
Выберите проект: