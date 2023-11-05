В Сочи поспели «плоды вечной молодости»

В Сочи в разгаре уборка урожая одних из самых полезных в мире плодов - фейхоа. На курорте их выращивают в промышленном масштабе. Как сообщали власти региона, в Субтропическом научном центре РАН произрастают три сорта фейхоа – «Дачная», «Сентябрьская» и «Дагомысская». Под экзотические растения, родом из Южной Америки, выделено около гектара земли.

Первое дерево фейхоа в русских субтропиках высадили почти сто лет назад. А спустя полвека уже засеяли целые плантации. И теперь собирают тонны сплошной пользы: плоды богаты витаминами E, K и С, кроме того, в них содержится фолиевая кислота, йод, железо. Не просто так испанцы называют фейхоа la fruta de la eterna juventud — фруктом вечной молодости!