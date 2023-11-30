Сеть клиник из Краснодара вошла в топ-10 крупнейших медцентров России

Сеть частных медицинских центров «Екатерининская» заняла 10-е место в списке крупнейших медицинских компаний страны по версии журнала Forbes.

В основе рейтинга - финансовые показатели. За последние годы выручка компании увеличилась более, чем в два раза: с 2,59 млрд до в 7,59 млрд рублей.

Первая клиника сети открылась в 2007 году в Краснодаре. Сегодня компания управляет 10 клиниками, в том числе одной – в Сочи.

Четыре года назад сеть открыла первый на Кубани частный роддом. В сентябре 2023 года в нём появился 4000-й малыш.

Информационный обзор редакции.

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